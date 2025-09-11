entrevista en por fin

Asier Labarga: "La moda española tiene una tradición en costura y moda reconocida en todo el mundo, en parte por "culpa" de la artesanía"

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos con el nuevo director de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: Asier Labarga

La alta costura española forma parte de nuestra memoria cultural y creativa.

Durante el siglo XX nombres como Balenciaga, Pertegaz o Berhanyer situaron a España en el mapa de la moda internacional, demostrando que la artesanía, el detalle y la excelencia podían hablar el mismo idioma que París, Milán o Nueva York.

Pero hoy el panorama ha cambiado: la moda rápida, el consumo masivo y las plataformas digitales marcan el ritmo de la industria.

En este contexto, la pregunta es inevitable:

  • ¿Puede esta tradición de excelencia y artesanía sobrevivir en un mundo dominado por la moda rápida y el consumo masivo?

Entre la herencia de nuestros grandes maestros, la búsqueda de sostenibilidad y la necesidad de conectar con un público global, el futuro de la alta costura en España se debate entre el reto y la oportunidad.

Asier Labarga, es el nuevo director de la Fashion Week Madrid. Y hoy esta con nosotros para contarnos cómo está la moda actual.

