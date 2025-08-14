Ángel Garó analiza su último espectáculo "Tango mío" en la hora más musical de Por fin

Ángel Garó es el protagonista de La Hora Brava de este jueves. El artista reconoce que ha vivido un año marcado por desafíos personales y profesionales, pero aún así asegura que ha sido un año maravilloso por la ilusión que le ha hecho su nuevo espectáculo:

"He pasado un año un poco mal porque tuve una peritonitis y entonces de eso trajo consecuencias pero estoy tratándome en la Quirón de Málaga, que les tengo mucho que agradecer. He pasado un año de cosas de salud. Por otra parte, estoy muy ilusionado porque el último espectáculo Tango mío ha sido un gran éxito en el Auditorio de Alhaurín de la Torre, que tiene un auditorio maravilloso. Tuve una puesta en pie maravillosa, pero ahora lo que estoy dedicándome mayormente".

El vestuario también jugó un papel muy importante en el escenario para que Ángel haya podido tener una puesta de escena tan buena: “Ángel Palazuelos me hizo un vestido maravilloso y llevaba como un tutú de bailarín clásico. Hice un revival en ‘Tango mío’ y hay muchísimas cosas muy interesantes”.

Reconocimiento internacional en Las Vegas

Durante la pandemia, Ángel Garó cuenta en Por fin que recibió un homenaje en el Paseo de la Fama de Las Vegas: “El gobernador de Las Vegas me puso una estrella, fue por el trabajo que hice en el cortometraje ‘La Valija’, dirigido por Miguel Becerra”, recuerda con mucho orgullo el artista que ha revolucionado el tango con su último espectáculo.

Experiencias únicas en el cine y doblaje

A lo largo de su carrera, ha recibido una gran cantidad de invitaciones de gran talante destacando hacer la voz de Robie Williams en una película de dibujos animados, pero la rechazó.

“Me ofrecieron hacer la voz de Robie Williams para una película de la 20th Century Fox de dibujos animados. Fue un momento de emociones pero no quise aceptar”. No obstante, la Warner Bros lo seleccionó para protagonizar “El jardín mágico de Stanley”, donde interpretó la voz de un troll, asegura el artista.

La vida de Ángel Garó en el último año ha estado marcada por la superación personal, el éxito profesional y el reconocimiento internacional, y todo esto lo cuenta en La Hora Brava más musical de Por fin con Isabel Lobo.