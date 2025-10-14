Anabel Alonso: "Ha sido complicado porque es un texto muy exigente, en lo vocal, en lo físico y en lo actoral"

Anabel Alonso cambia su registro cómico habitual para sumergirse en un monólogo brutal escrito por Simone de Beauvoir en 1967.

“La mujer rota” nunca fue concebida para el teatro. Fue escrita como un texto literario. Sin puntos. Sin comas. Sin acotaciones. Y sin concesiones. Pero la palabra de Beauvoir -incisiva, inteligente y tan consciente del tiempo como del dolor- late con una fuerza que trasciende el papel. Tan implacable como compasivo, el texto más que un manifiesto feminista, es una elegía sobre el dolor humano.

Convertir esta obra en cuerpo teatral ha sido el reto al que se ha enfrentado la actriz, humorista, guionista, presentadora de televisión y ahora también coproductora, Anabel Alonso.

Texto complicado, del que Anabel ha querido remarcar la exigencia que ha supuesto afrontarlo: "Es que es un texto muy exigente, en todo y en lo vocal. Quiero decir que es un monólogo de 80 minutos, un texto dicho a toda velocidad. Porque claro, el original es un texto para ser leído, son todos esos pensamientos que tiene esta mujer insomne esa noche vieja y en su cabeza. Y entonces ¿Cómo representas todo ese caos? Cuando uno piensa que se corta un pensamiento, va otro, luego vuelve. O sea, no hay un hilo dramático."

Pero no solo a nivel vocal: "En lo físico porque no paró en ningún momento, y luego también es muy exigente a nivel emocional, porque pasa por toda esa cantidad de emociones: de rabia, odio, impotencia, dolor, pena, abandono e ira."

Y por supuesto el trabajo actoral que hay detrás de un texto así: "Ese trabajo, digamos más dramatúrgico, lo hice. Buscar dónde, dónde cortar las ideas, dónde pausar y donde darle un sentido. Porque tú estás leyendo y podrías irte para atrás y vuelves, pero aquí no puedes. El espectador tiene que ir siempre para adelante y darle sentido y yo tengo que respirar también, aunque parezca mentira."

También dedicó una reflexión sobre el trabajo al que se accede a determinadas edades: "En audiovisual tienes que esperar más a que te ofrezcan cosas y tú no puedes, por lo menos en mi caso, no puedes generar proyectos... en teatro, sí, al ser un rostro conocido y tener experiencia... Y bueno, por eso también me he metido en la producción, porque Javi ya conocía este texto, me lo me lo hizo leer y tal y yo en mi inconsciencia dije sí."