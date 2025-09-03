Ana Rivero, taquígrafa del Congreso: "Queríamos escribir un libro simpático, pero que contara la evolución de España"

Ella ha transcrito los momentos cruciales de la historia de España. Desde el final de la dictadura hasta el nacimiento de la Constitución, un golpe de estado, la coronación de dos reyes o la investidura de siete presidentes del gobierno.

Durante cincuenta años, ha sido testigo directo de todo lo que ha ocurrido en la política de nuestro país. Aunque, eso sí, no lo ha hecho desde la tribuna de oradores, sino desde la mesa de taquígrafos del Congreso de los Diputados. Desde ese lugar privilegiado, ha anotado cada palabra, cada gesto, cada insulto, cada corte de manga y hasta cada bostezo en el Diario de Sesiones.

Ana Rivero llegó a la Cámara Baja por culpa de un suspenso. Sí, un suspenso en taquigrafía. Su padre, que era preparador de taquígrafos, se avergonzó tanto, que le enseñó un método revolucionario y al poco tiempo, ganó el premio al taquígrafo más rápido de España. De vuelta a casa, con el diploma en la mano y 1.000 pesetas de premio en el bolsillo, tomó la decisión: opositaría al Cuerpo de Taquígrafos para el Congreso de los Diputados.

En 1975, lo consiguió y allí ha trabajado durante el último medio siglo, hasta que en febrero de 2024 se jubiló.

Ahora un año después, reúne todos sus recuerdos en un libro que lleva por título “Luz y taquígrafa”.