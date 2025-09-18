Ana de la Cueva: "Patrimonio Nacional da difusión a todo lo que custodiamos, que es de todos los españoles"

En la Edad Moderna, la vida de los reyes españoles no se limitaba a Madrid, la corte itineraba, siguiendo el ritmo de las estaciones y el calendario político y festivo.

La primavera florecía en los jardines y huertas de Aranjuez, donde el Tajo servía de escenario para fiestas náuticas y donde se impulsaba un urbanismo cortesano de gran prestigio.

El verano llevaba a los monarcas hasta los montes de Valsaín y el esplendor de La Granja de San Ildefonso, con sus fuentes monumentales y sus cacerías reales.

El otoño se vivía en la solemnidad del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, símbolo de poder y espiritualidad, y el invierno se refugiaba entre los bosques de El Pardo o en la propia villa de Madrid, sede oficial de la corte.

Así, el poder no se ejercía solo desde la capital, sino que se desplegaba en estos Reales Sitios donde se aunaban bosques y cazaderos, parques y jardines, palacios, colecciones artísticas y una visión urbanística que transformó el territorio. Era una forma de gobernar que combinaba política, ocio, religión y cultura, dejando tras de sí un patrimonio de un valor incalculable.

Hoy, todos estos espacios forman parte de los bienes que custodia Patrimonio Nacional, la institución encargada de conservar y abrir al público un legado que explica cómo se vivió, cómo se gobernó y cómo se construyó la historia de España.