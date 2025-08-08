"El amor que pasa", las cartas de amor de los padres que inspiraron el libro de Care Santos

Care Santos, autora del libro "El amor que pasa", analiza en Por fin con Isabel Lobo la historia de amor entre sus padres que estaba recopilada en cartas y que completan la obra:

"Vaciar un piso de toda la vida no es solo quitar las cosas, es es enfrentarse a los recuerdos, a todo lo que significa y los objetos que te vas encontrando. Yo buscaba unas cartas que eran las cartas de amor que le escribió mi padre a mi madre, que sabía que existieron y que estuvieron durante muchos años guardadas en un armario donde no las encontré. Cuando fui a buscarlas ya las había dado por perdidas".

Pese a entender que la situación era la que era, Care Santos reconoce que ese ha sido el mejor regalo que le han hecho sus padres en toda su vida:

"Los novelistas estamos siempre bajo sospecha y tenemos esa idea de que nos lo podemos inventar todo. Pero aquí no hay, no hay invención. Realmente, las encontré el día de mi cumpleaños y sentí que ese era el regalo más espectacular, el mejor que me habían hecho mis padres en toda mi vida".

La historia a grandes rasgos la conocíamos los hermanos, porque ellos la contaban, además presumían de ella. Es que era una historia tan llena de de azares y de casualidades increíbles que ellos la contaban en las sobremesas y dejaban a la gente impresionada

