Almudena Cid: "Siento que les debo algo a las compañeras que hicieron que mi rendimiento fuera máximo"

Han pasado 17 años. Era el 23 de agosto de 2008. Aquel día, Almudena Cid cumplió su sueño. Besó el tapiz de los Juegos Olímpicos de Pekín y colgó sus punteras. Lo hizo después de más de dos décadas de entrega y dedicación absoluta a la gimnasia rítmica. Para aquel entonces ya había hecho historia. Era la primera gimnasta del mundo en disputar cuatro finales olímpicas consecutivas. Participó en Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.

A día de hoy sigue siendo la única que lo ha conseguido. Pero no ha sido su único triunfo. Ha sido ocho veces campeona de España, y ha logrado medallas tanto en el Campeonato Europeo por Equipos como en Copas del Mundo. El deporte ha sido su vida y su máxima: llegar a límites no alcanzados. Hasta marcó un hito de longevidad en la alta competición cuando se retiró a los 28 años. Fuera del tapiz, también ha sabido reinventarse. Y es que su abuelo tenía razón cuando decía que ella era un ave fénix.

Como actriz ha participado en multitud de series de televisión, películas y obras de teatro. También ha desarrollado su faceta de escritora y ha sido la voz que ha retransmitido junto a Paloma del Río los campeonatos de su disciplina, quedando para la historia su emotivo mensaje de despedida a la que, sin duda, ha sido una de las voces más reconocibles del deporte.

Almudena Cid ya no busca medallas. Pero sí reclama justicia. Hoy su combate es otro: visibilizar las carencias que afectan a los deportistas olímpicos en España, especialmente en lo que respecta a la cotización laboral, la jubilación y el reconocimiento institucional, porque más allá de los aplausos, los deportistas merecen derechos.