CAFÉ CONSORTES

Alicia de Battenberg, un nuevo episodio con Cristina Barreiro

La profesora de historia nos cuenta la historia de en un nuevo Café Consortes de Por fin

ondacero.es

Madrid |

Alicia de Battenberg fue una princesa alemana, bisnieta de la reina Victoria y madre del príncipe Felipe de Edimburgo. Se casó con Andrés de Grecia y Dinamarca y vivió gran parte de su vida en Atenas, marcada por exilios, problemas de salud y la inestabilidad política de Grecia.

Durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en Grecia, donde ayudó a los pobres y protegió a una familia judía, por lo que fue reconocida como Justa entre las Naciones. En sus últimos años fundó una orden religiosa ortodoxa y dedicó su vida a la caridad. Murió en Londres y sus restos descansan en Jerusalén.

Cristina Barreiro cuenta su historia en un nuevo episodio de Café Consortes en Por fin con Isabel Lobo.

