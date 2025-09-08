Álex Torío: "La ESO es un certificado de asistencia, no de conocimiento"

Arranca un nuevo curso escolar, lo hemos contado con nuestros dispares y durante todo el día en Onda Cero…Miles de niños ilusionados y también docentes, aunque cada vez les es más difícil impartir una profesión por la que, en la mayoría de los casos, sienten vocación.

Siete de cada diez tienen ansiedad, muchos se quejan de la conflictividad en las aulas y con las familias, de la sobrecarga administrativa, los bajos salarios y la falta de apoyo institucional…

Hay algunos que incluso se han retirado por un tiempo, decepcionados con el rumbo del sistema educativo español…Es el caso de Àlex Torío, músico y profesor de matemáticas en un centro concertado de Barcelona…Ha solicitado una excedencia porque necesita tomar distancia de una profesión que, aunque ama, ya no le permite enseñar como antes