Alex González: "Creo que es sano cambiar. Y en ese cambio, bueno, pues puedes decepcionar a personas."

Dos hermanos gemelos: uno, abogado en la España franquista, y el otro, atrapado en Alemania del Este, se ven envueltos en una operación del KGB para establecerse al otro lado del telón de acero. Así, Klaus debe convertirse en Daniel y suplantar su identidad, convirtiendo su vida en una farsa y la de Sofía, esposa de Daniel, en una continua sospecha. Este es el argumento de ‘La sospecha de Sofía’, la película de Imanol Uribe que adapta la novela de Paloma Sánchez-Garnica y que llega a los cines este viernes 3 de octubre. La película está protagonizada por Aura Garrido como Sofía, Álex González como Daniel, y Álex González también como Klaus.

El actor, Álex González, ha pasado por los micrófonos de Por fin con Jaime Cantizano y ha reconocido que uno de los aspectos que más le ha costado en esta película ha sido el cambio físico: "Quiero perder este volumen. No sé cuánto peso será, pero entonces, como no tenía mucho tiempo, pues nada, simplemente dejé de comer. Horrible, sin nutricionista ni nada. Y que nadie que nos oiga se tome esto como ejemplo. Pero bueno, básicamente pues no comía con una pieza de fruta al día, una lata de atún".

Además, tuvo palabras de admiración para su compañera de reparto Aura Garrido: "Es una actriz estupenda y la verdad que todo el mundo que vaya a ver la película va a disfrutar mucho con su trabajo"

En cuanto a tener que interpretar a los dos hermanos, y dotar a cada uno de personalidad, Álex González comentó la dificultad que conllevó: "Ha sido un reto maravilloso. Había que marcar las diferencias, pero sobre todo había que marcar lo que no estaba en guion."

Respecto a la temática de la película, esa sensación de no conocer a alguien que pensabas que conocías, el madrileño habló claro: "A mí me ha pasado hasta conmigo mismo y digo no sabía que sería capaz de esto, siempre intento tener una mirada amable. Porque siempre pensamos que el problema está en el de fuera. Y seguramente uno mismo también decepciona a otra persona. Y lo digo porque hay una frase que me parece lapidaria que es no cambies nunca. Y ojo! Es que las células cambian cada siete años. Ni una célula de las que había es la misma. Y creo que es sano cambiar. Y en ese cambio, bueno, pues puedes decepcionar a personas."

Por último, nos dejó una reflexión sobre las nuevas generaciones: "Admiro mucho el arrojo de las nuevas generaciones, el arrojo de decir puedo ser actor, puedo cantar, ser modelo, tener un podcast, escribir y me maravilla eso, la falta de prejuicios y no solamente hacerlo, sino cómo hacerlo. Y mira, hablando de cambiar, pudiendo explorar su propia personalidad, sexualidad con total libertad. Lo admiro mucho y aprendo mucho de las nuevas generaciones."