Álex Gómez, jefe de la Unidad de Jardinería y Arbolado del Real Jardín Botánico-CSIC: "El otoño es la época más bonita para visitarlo"

El Real Jardín Botánico-CSIC está de aniversario. Se cumplen 270 años desde su fundación en 1755. Es una parada obligatoria para aquellos que visitan la capital y para los madrileños se ha convertido en un espacio en el que respirar en medio de tanto ajetreo e ir y venir de coches.

Hablamos de un museo vivo en mitad de la ciudad que cuenta con ocho hectáreas en las que conviven más de cinco mil quinientas especies. Casi medio millón de personas lo visitan al año.

No solo es un lugar del que disfrutar con todos los sentidos, también es un centro en el que el conocimiento, la conservación y el encuentro con el mundo vegetal hacen que sea clave para la investigación. En él se pueden ver exposiciones, invernaderos… y más ahora con el cambio de estación.

Una de las personas encargadas de hacer que todo se mantenga como está, que la vida y la naturaleza sigan su curso es Álex Gómez, jefe de la Unidad de Jardinería y Arbolado del Real Jardín Botánico-CSIC junto a su compañera Beatriz Perlines.

La historia de Álex es una de esas en las que la vocación apareció cuando era muy pequeño. Con solo tres años ya trepaba por las encinas del pueblo de El Vellón, aquí en Madrid, en la casa que tenía su familia. Y aunque su padre le convenció para ser ingeniero naval, dejó esos estudios para centrarse en su verdadera pasión: ser ingeniero técnico forestal.

Desde que comenzó a trabajar ha estado en Marruecos trasplantando olivos centenarios, en Japón aprendiendo las mejores técnicas para cuidar las colecciones de bonsáis y desde hace un mes ocupa este cargo en uno de los lugares más emblemáticos de España.

Toda una vida dedicada a la conservación de la naturaleza con la que ha llegado a decir que incluso se comunica en su día a día mientras hace su trabajo.