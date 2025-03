Alberto Fernández: "Mi madre sigue mandando pero es de esa época en la que los cocineros no eran famosos"

Belarmino Fernández y Julia Bombín, un asturiano y una burgalesa, en pleno años 60 decidieron emprender y abrir ASTURIANOS, un lugar donde lo importante siempre ha sido trabajar bien los productos de la tierra. Eso fue lo primero que aprendió Julia de su marido. Ella no tenía ni idea de cocina y fue Belarmino quien le enseñó todos los secretos del recetario asturiano. En un visto y no visto, la alumna superó al maestro y fue Julia quien acabó entre los fogones y Belarmino atendiendo a los clientes que llegaban, que no eran pocos…

58 años después de ese primer día, Doña Julia sigue dirigiendo el trabajo, ahora ayudada por sus hijos Alberto Fernández en la sala y Belarmino Fernández en la bodega.