La aerofobia, uno de los miedos más comunes en la sociedad

La fobia a volar, también conocida como aerofobia, es un miedo intenso y persistente a viajar en avión. Este temor puede aparecer incluso antes del vuelo, al pensar en la idea de subir a una aeronave, y generar una fuerte ansiedad que en ocasiones impide a la persona dar ese paso.

Aunque no siempre está relacionada con experiencias negativas previas, sí puede verse alimentada por la falta de control, la sensación de encierro o el miedo a las alturas. Los síntomas de esta fobia son tanto físicos como emocionales. Entre los más comunes se encuentran la sudoración excesiva, el aumento del ritmo cardíaco, la dificultad para respirar, temblores, náuseas o mareos.

A nivel mental, la persona puede experimentar pensamientos catastróficos, imaginar accidentes o sentir un pánico incontrolable. Todo ello convierte lo que para muchos es una experiencia rutinaria, en un momento de gran tensión.

Por este motivo, este viernes hablamos en Fobias y Filias de Álvaro Martínez en Por fin con Isabel Lobo, y con Alfonso de Bertodano Guillén, Psicólogo y piloto comandante de Boeing 787.

La fobia a las aceitunas también existe

Lorena Moreno también ha entrado en Fobias y Filias de Por fin con Isabel Lobo para contar su experiencia sobre la fobia a las aceitunas. Un miedo que explica que está muy enfocado a un sentimiento del asco y cuya familia viene de maestros aceituneros.