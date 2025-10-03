Adrián Seligra, el sastre que sigue la tradición tras cinco generaciones: "La sastrería española vuelve a recuperar la solera que perdió"

Adrián Seligra ha crecido encima de una mesa de corte.

Cada verano, al terminar el colegio, pasaba los días entre botones y telas. Lo hacía en la sastrería que creó su abuelo Víctor Seligra en Valencia en 1965. Un hombre que llegó a ser vicepresidente de la Asociación Mundial de Sastres y que tenía como objetivo, “darle vida a los paños”.

Este sastre valenciano fue todo un emblema en la creación y diseño de trajes a medida.

Seis décadas después, es su nieto Adrián el que continúa con esta estirpe que viene de más atrás. Hace 200 años fue su tatarabuelo el que con un pequeño taller en su casa, empezó este linaje en el mundo de la sastrería.

Adrián no tuvo siempre claro que esto era a lo que se quería dedicar, llegó a trabajar en una multinacional, pero se dio cuenta con el tiempo de que este oficio artesano era lo que daba sentido a su vida.

Su abuelo siempre confió en que él heredaría la sastrería, que continuaría confeccionando trajes a medida y no se equivocó.

Hoy hablamos en "Esto es lo mío" de una profesión con tradición y con un joven, porque solo tiene 34 años, que hace que no se pierda.