DESLENGUADOS

Adolfo Muñoz analiza su novela "La Rectificación" y el trato que le imprime a la situación política

Adolfo Muñoz y Sara Rodríguez, escritor y traductor, analizan en Por fin la importancia de convertir el idioma científico en natural

ondacero.es

Madrid |

La lectura de autores extranjeros solo es posible gracias al trabajo cuidadoso de los traductores, quienes trasladan no solo las palabras, sino también el pensamiento del escritor a otra lengua. Cuando decimos leer a Hemingway o Dickens en castellano, en realidad leemos la versión que un traductor nos ha regalado.

Si además un traductor es también escritor, el valor se multiplica, como sucede con Adolfo Muñoz, Licenciado en Filología Hispánica, que ha traducido a grandes figuras como Conan Doyle, Poe, Henry James, Mark Twain y Rowling y que hoy está con nosotros en Deslenguados para hablarnos sobre su último libro, La Rectificación y el trato político que le imprime en la narración.

Por otro lado, el conocimiento especializado puede resultar inaccesible para la mayoría, y aún más en casos de discapacidad como la sordoceguera. Por eso son fundamentales algunos profesionales que traduzcan el lenguaje científico al cotidiano, como lo hace Sara Rodríguez Alonso, especialista en traducción, localización y revisión lingüística, que además desempeña una loable labor en distintos campos dentro de la Asociación Catalana Pro Personas Sordociegas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer