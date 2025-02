50 años de la creación de los TEDAX: "Ante los problemas, huir hacia adelante no es una opción"

Jaime Cantizano ha entrevistado a al inspector Fernando Blázquez, jefe del grupo TEDAX de Madrid, ya que se han cumplido 50 años desde su creación. Medio siglo en el que sus actuaciones han sido clave en la historia de España, contra la lucha terrorista de ETA o los atentados del 11M.

Si bien, su creación no tuvo nada que ver con ETA o GRAPO. Blázquez ha explicado que en el 1971 hubo dos atentados y que "hasta el momento era el Ejército el especialista en explosivos, pero esto generó la necesidad de crear una unidad de especialistas".

En estos 50 años han solventado más de 400.000 incidencias. Aunque las más numerosas se producen "en el marco del terrorismo pero no necesariamente son explosiones". Porque sino sería "una locura". Son actuaciones relacionadas como "desarticulación de comandos, de pisos, levantamiento de zulos, un sinfín de dispositivos preventivos en eventos de todo tipo que la razón de ser es la amenaza terrorista".

Además, ha recordado que estamos todavía "en el nivel 4 de alerta antiterrorista por lo que "hacemos una labor de prevención". Ha destacado los cinco artefactos que mandaron a diferentes personas relacionados con la Guerra de Ucrania de los cuales desactivaron cuatro. En cuanto a la destrucción de las armas de la Guerra Civil ha explicado que es normal ya que "el objetivo está como el primer día y es relativamente peligroso".

En los 80, en pleno auge de ETA, Blázquez ha comentado que por desgracia muchos atentados no se lograron evitar, pero ha narrado con un poco de optimismo que "aunque no se logró evitar el atentado, conseguimos identificar a los autores gracias al análisis de los materiales, lo que es una forma de mirar positivamente porque pudieron evitarse otros".

Con el paso de los años han cambiado los elementos (armas nucleares, químicas), pero en realidad "no se ha materializado en gran cosa. Hay pequeños ataques o amenazas de ataques biológicos o pequeños accidentes químicos".

Sobre el robot que acostumbramos a ver por televisión que ayuda a desactivar los elementos "es fundamental, pero al final detrás de la máquina siempre hay un hombre o mujer que lo maneja e interpreta la información de esa tecnología y tiene que tomar una decisión". De igual modo es esencial el traje que llevan que pesa 35 kilos, lo que provoca menos visibilidad y movilidad, pero "es necesario y no queda otra" ha explicado.

Por último, Blázquez ha destacado que quien quiera pertenecer a los TEDAX debe saber "trabajar en equipo y controlar las emociones; no caer ante la adversidad porque no todo va a salir bien siempre. Ante los problemas, huir hacia adelante no es una opción".