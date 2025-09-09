Carmen Ro, Carolina Bescansa y Juan Soto Ivars hablan entre otros temas de lo que destapó la comparecencia de Leire Diéz

Desde las 15h hasta las 16h todos los martes Juan Soto Ivars, Carmen Ro y Carolina Bescansa debaten sobre los principales asuntos del día.
Cada día nuestros dispares llevan a examen la política española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales.
Hoy tratamos varios temas:
- Lo que destapó la comparecencia de Leire Díez y la entrevista de Carolina Cepes. La primera ataca a Óscar López y lo acusa de usar las saunas para atacar a Sánchez. Y la segunda confirma que ellos y ellas lo sabían.
- Del término genocidio usado por Sánchez a los americanos usando sus bases en España para evitar el bloqueo a Israel.
- Junts no dejará que se aprueba la reducción de la jornada laboral.
- Matrimonio renovable: la unión legal que dura entre 2 y 5 años para los que se replantean el 'hasta que la muerte nos separe'. Es una figura civil que se plantea como opción jurídica en Jalisco.