Los dispares

Vuelve la pareja: Celia Villalobos y Susana Díaz, las dispares de jueves

Las dispares Celia Villalobos y Susana Díaz analizan la actualidad de la jornada

Madrid |

Desde las 15h hasta las 16h todos los jueves Celia Villalobos y Susana Díaz debaten sobre los principales asuntos del día.

Las políticas llevan a examen la actualidad española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.

Hoy tocamos varios temas:

  • Jueces y fiscales piden a García Ortiz que no acuda a la apertura de año judicial.
  • El abogado general UE avala la retirada de inmunidad a Puigdemont.
  • Óscar Puente en el Congreso para informar incidencias ferroviarias.
  • Una corriente iniciada en tiempo COVID. Florida dejará de exigir la vacunación obligatoria para los niños. Crece los negacionistas de las vacunas.
