Vuelve la pareja: Celia Villalobos y Susana Díaz, las dispares de jueves

Desde las 15h hasta las 16h todos los jueves Celia Villalobos y Susana Díaz debaten sobre los principales asuntos del día.
Las políticas llevan a examen la actualidad española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.
Hoy tocamos varios temas:
- Jueces y fiscales piden a García Ortiz que no acuda a la apertura de año judicial.
- El abogado general UE avala la retirada de inmunidad a Puigdemont.
- Óscar Puente en el Congreso para informar incidencias ferroviarias.
- Una corriente iniciada en tiempo COVID. Florida dejará de exigir la vacunación obligatoria para los niños. Crece los negacionistas de las vacunas.