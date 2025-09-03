los dispares

Pilar Velasco se une a Ketty Garat y Pablo Pombo como los dispares de los miércoles

Los dispares analizan la actualidad de la jornada

ondacero.es

Madrid |

Desde las 15h hasta las 16h todos los miércoles Pablo Pombo, Ketty Garat y Pilar Velasco debaten sobre los principales asuntos del día.

Las periodistas y el también consultor político llevan a examen la actualidad española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.

Hoy tocamos varios temas:

  • Resaca de la reunión Illa - Puigdemont.
  • Las CCAA del PP rechazan la quita de deuda.
  • China escenifica otro orden mundial con Putin y Kim Jong-Un.
  • Nestlé destituye a su CEO por ocultar una relación con una subordinada.
