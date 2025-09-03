Pilar Velasco se une a Ketty Garat y Pablo Pombo como los dispares de los miércoles

Desde las 15h hasta las 16h todos los miércoles Pablo Pombo, Ketty Garat y Pilar Velasco debaten sobre los principales asuntos del día.
Las periodistas y el también consultor político llevan a examen la actualidad española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.
Hoy tocamos varios temas:
- Resaca de la reunión Illa - Puigdemont.
- Las CCAA del PP rechazan la quita de deuda.
- China escenifica otro orden mundial con Putin y Kim Jong-Un.
- Nestlé destituye a su CEO por ocultar una relación con una subordinada.