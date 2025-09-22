Ángel Antonio Herrera, David Mejía y Elisa Beni debaten de asuntos como

Desde las 15h hasta las 16h todos los lunes Ángel Antonio Herrera, David Mejía y Elisa Beni debaten sobre los principales asuntos del día.
Los periodistas llevan a examen la política española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares
Hoy debatimos sobre temas cómo:
- El Gobierno insiste en la idea de los bulos sobre las pulseras anti maltratadores mientras se multiplican los testimonios y datos en sentido contrario.
- Trump insta a la fiscalía a ser más contundente con sus oponentes.
- Mañana no saldrá adelante la propuesta de Junts sobre competencias migratorias. Podemos votará en contra.