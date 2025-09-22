los dispares

Ángel Antonio Herrera, David Mejía y Elisa Beni debaten de asuntos como

Todos los lunes Ángel Antonio Herrera, David Mejía y Elisa Beni analizan la actualidad de la jornada

ondacero.es

Madrid |

Desde las 15h hasta las 16h todos los lunes Ángel Antonio Herrera, David Mejía y Elisa Beni debaten sobre los principales asuntos del día.

Los periodistas llevan a examen la política española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares

Hoy debatimos sobre temas cómo:

  • El Gobierno insiste en la idea de los bulos sobre las pulseras anti maltratadores mientras se multiplican los testimonios y datos en sentido contrario.
  • Trump insta a la fiscalía a ser más contundente con sus oponentes.
  • Mañana no saldrá adelante la propuesta de Junts sobre competencias migratorias. Podemos votará en contra.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer