Daniel Ramírez y Rebeca Marín, los dispares de viernes, analizan la actualidad de la jornada

Desde las 15h hasta las 16h todos los viernes Daniel Ramírez y Rebeca Marín debaten sobre los principales asuntos del día.
Los periodistas llevan a examen la política española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.
Hoy tocamos varios temas:
- Apertura del año judicial.
- Las palabras del Fiscal General y de la presidenta del CGPJ.
- El precio de la vivienda se dispara un 12,7%. Su mayor subida en 18 años.
- La Vuelta y las protestas jaleadas por EH Bildu. Albares partidario de expulsar al equipo israelí.
- Igualdad lanza la campaña “Por huevos” para resignificar la expresión “cargada de testosterona”.
- Un hombre gana 285 millones de euros simplemente devolviendo un zumo de naranja al supermercado.