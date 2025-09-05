Los dispares

Daniel Ramírez y Rebeca Marín, los dispares de viernes, analizan la actualidad de la jornada

Todos los viernes a partir de las 15h, Daniel Ramírez y Rebeca Marín, te traen el análisis de los temas más relevantes de la jornada

ondacero.es

Madrid |

Desde las 15h hasta las 16h todos los viernes Daniel Ramírez y Rebeca Marín debaten sobre los principales asuntos del día.

Los periodistas llevan a examen la política española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.

Hoy tocamos varios temas:

  • Apertura del año judicial.
  • Las palabras del Fiscal General y de la presidenta del CGPJ.
  • El precio de la vivienda se dispara un 12,7%. Su mayor subida en 18 años.
  • La Vuelta y las protestas jaleadas por EH Bildu. Albares partidario de expulsar al equipo israelí.
  • Igualdad lanza la campaña “Por huevos” para resignificar la expresión “cargada de testosterona”.
  • Un hombre gana 285 millones de euros simplemente devolviendo un zumo de naranja al supermercado.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer