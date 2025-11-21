ESTO ES LO MÍO

Diana Rubio, experta en protocolo: "Es una herramienta de comunicación, el protocolo evoluciona siempre a la vez que la sociedad"

En el Día Mundial del Saludo hablamos de un oficio en el que hacerlo de forma adecuada es clave. Junto a la experta en protocolo Diana Rubio conocemos la preparación que conllevan los actos oficiales y cómo han cambiado los códigos de conducta con las nuevas generaciones.

Alejandra Carril

Madrid |

Este viernes, 21 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Saludo. Un gesto que indica cercanía, cortesía, educación y que en cada cultura se hace de una manera diferente. En Japón, por ejemplo, inclinan la cabeza. En Nueva Zelanda hacen un contacto nariz con nariz o en el Tibet sacan la lengua.

Esta fecha tan curiosa la marcaron en el calendario internacional dos hermanos que estudiaban en la Universidad de Harvard en 1973 y lo hicieron con el fin de promover la paz en el mundo.

Un buen saludo puede ser una gran herramienta y más cuando forma parte de tu profesión. Desde las personas que trabajan en una portería, los conserjes, los dependientes que siempre están de cara al público, los conductores de transportes a los que tienen un oficio relacionado con los actos oficiales. Estos últimos son los expertos en protocolo, un oficio en el que cuidar el saludo es clave.

Diana Rubio es doctora en Comunicación y experta en protocolo desde hace veinte años. Lo suyo viene desde que era pequeña y organizaba diferentes jornadas en su colegio. Estudio Ciencias Políticas y empezó a trabajar en eventos no solo en España, también en países como Singapur o Ámsterdam. Ella defiende que esta disciplina está presente en cada una de las etapas de nuestra vida, no solo en bodas o eventos, también en nuestra casa.

En Por fin hablamos con ella sobre las tendencias, los códigos que han ido incorporando las nuevas generaciones y del protocolo como herramienta de comunicación.

