"Sold out" en segundos: tecnología, emoción y negocio detrás de los conciertos masivos

La necesidad de reconectar, el miedo a quedarse fuera (FOMO) y la amplificación emocional a través de las redes sociales han disparado la demanda de entradas, provocando que se agoten en minutos. Este nuevo escenario ha traído consigo precios dinámicos, algoritmos que encarecen los tickets en tiempo real, reventas masivas y colas virtuales de cientos de miles de personas. En medio de esta vorágine, surge una pregunta clave: ¿Quién decide lo que pagamos por vivir la emoción de un concierto? Y, sobre todo, ¿cómo se protege al fan en esta nueva industria de la experiencia?

Hablamos sobre el tema con Carlos Moreno, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación en la UOC, que analiza cómo el FOMO y las redes sociales han transformado el consumo cultural en una experiencia colectiva e intensificada. También con Jordi Moguel, experto en derecho del consumidor, que advierte sobre las prácticas desleales y engañosas en la venta de entradas, especialmente por el uso de algoritmos que disparan los precios. Y con Eduardo Haro, CEO de Nazaríes Intelligenia, que señala que, aunque el artista no es responsable directo de estas dinámicas, sí tiene un papel clave en proteger al fan y garantizar un acceso justo a los conciertos.