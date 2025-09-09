Da para más

La violencia en las plataformas

Nos detenemos en las plataformas y todos los contenidos que pasan por ellas, porque ya son varios los casos de maltrato o humillación que se han dado y que, pese a la violencia sin límites, siguen millones de usuarios cada día. Hablamos por ejemplo de la muerte en directo de JP, un streamer francés cuyo caso investiga la fiscalía del país vecino, o la expulsión de dos españoles que flirteaban con las drogas en directo. Para ello, contamos con expertos como Belén Arribas, presidenta de la Asociación Española de Expertos de Derecho Digital y presidenta de IFCLA, Joan Palomares, sociólogo de la Universidad de Valencia, y Francisco Pérez, profesor del grado en Psicología en la Universidad Camilo José Cela.