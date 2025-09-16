Da para más

La brecha de género en carreras STEM

Hablamos de cómo la Inteligencia Artificial está transformando el mundo laboral, con nuevos puestos de trabajo y la mejora de la productividad, pero siguen faltando mujeres en este ámbito. De hecho, según el último estudio del Foro Económico Mundial, la proporción de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) apenas supera el 28 por ciento frente al más de 47 por ciento que hay en otros campos. Hay muchos estudios que nos dicen que sigue existiendo esa brecha de género en este ámbito y nos preguntamos: ¿Cómo y cuándo surge? y ¿Cómo podemos reducirla o acabar con ella? Para ello hablamos con Lucía Cobreros, investigadora del Centro de Política Económicas de ESADE, Mar Angulo, matemática y profesora del Centro Universitario U-Tad y contamos con los testimonios de Ana y María.