¿Qué ciudad entraría en la definición: el Nueva York de los que nunca han soñado con Nueva York?

Cada lunes Ana Iris Simón nos trae un cuento.

Ella misma se dedica a la literatura y cada lunes nos trae a este espacio una historia desconocida, sobre libros y escritores, sobre mundos que habitan entre líneas.

Cada lunes, a partir de 18h. Ana Iris Simón, periodista y escritora, nos sorprende con historias variopintas en 'Por fin'.

Hoy hablamos de Benidorm, y del ensayo publicado por la editorial Barret, una editorial pequeñita pero con un catálogo increíble: “Ensayo (y error) Benidorm”, un ensayo en el que reúnen veinte pequeñas reflexiones de veinte autores sobre la ciudad.