cuéntame un cuento

¿Qué ciudad entraría en la definición: el Nueva York de los que nunca han soñado con Nueva York?

Cada lunes Ana Iris Simón nos sorprende con historias variopintas

ondacero.es

Madrid |

Cada lunes Ana Iris Simón nos trae un cuento.

Ella misma se dedica a la literatura y cada lunes nos trae a este espacio una historia desconocida, sobre libros y escritores, sobre mundos que habitan entre líneas.

Cada lunes, a partir de 18h. Ana Iris Simón, periodista y escritora, nos sorprende con historias variopintas en 'Por fin'.

Hoy hablamos de Benidorm, y del ensayo publicado por la editorial Barret, una editorial pequeñita pero con un catálogo increíble: “Ensayo (y error) Benidorm”, un ensayo en el que reúnen veinte pequeñas reflexiones de veinte autores sobre la ciudad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer