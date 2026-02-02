JuanCar Gimeno continua sus retos extremos recorriendo la Patagonia completamente solo

Lo más normal cuando uno tiene 15 días para viajar es que le vengan a la cabeza destinos de playa, lugares para descansar, acogedores pueblos en los que relajarse al calor de una chimenea, ciudades lejanas que descubrir y pasear.

No es el caso de nuestro invitado: Juan Carlos Gimeno. Él tiene claro que esos 15 días los va a utilizar... Para cruzar la Patagonia bajo unas condiciones extremas... Y solo.

Pero no es la primera vez que pone al límite su cuerpo y su mente: ya ha conseguido grandes desafíos como superar una maratón en el Sáhara, una carrera de 500 kilómetros en el Ártico o subir al Monte Fuji cinco veces en 17 horas.

Lo dicho... destinos vacacionales... “normales”. Hoy está con nosotros para hablarnos de sus aventuras y desafíos.

De uno de ellos, las cinco subidas al Monte Fuji en 17h, no duda en bromear: "Las vistas desde arriba son tan bonitas que una vez no valía. Había que subir cinco y de esta forma hacer un récord mundial. Que el récord estaba en cuatro veces. Y yo dije pues una más, ya que hemos venido tan lejos".

Un carrera que no empezó de forma tranquila, uno de sus primeros retos fue el Maratón de Sables: "Es una de las pruebas más duras del mundo que se hace en el desierto del Sahara. Son 250 kilómetros. Pasas hambre, pasas calor. Es una de las más duras del mundo y yo me inicié de esta forma. O sea, mi caso no es habitual porque yo antes era futbolista, competía en fútbol, pero una vez me retiré por mi trabajo de entrenador personal, pues tenía esa necesidad de competir. Había dejado el fútbol, tenía esa necesidad de seguir compitiendo. Entonces me inicié, por así decirlo, en el running, en correr, pues con algo que no suele ser normal, con una de las más duras del mundo y además acabando entre los 20 mejores. Y eso me dio pues esas alas: Oye, ¿por qué no seguir y seguir disfrutando de esta locura?".

¿Por qué La Patagonia para su siguiente reto? JuanCar nos explica los motivos: "Es uno de esos lugares que yo tenía en mente descubrir. Es uno de los lugares más bonitos del mundo. Muy remoto. Y después que acabe el monte Fuji y lo de Japón este pasado verano, pues tenía la cabeza Patagonia. La verdad es que era un destino que tenía en mente."

Unos retos que son una competición contra sí mismo: "Es un reto personal, no necesito competir contra nadie. Soy una persona que lo que me importa es superarme a mí mismo. Después de, ya te digo, haber ganado esta carrera en el Ártico que habéis nombrado de 500 kilómetros, que eso sí que fue una carrera, pues tuve la necesidad de superarme a mí mismo. Entonces por eso lo de Japón, que fue un reto personal también, aunque fue un récord mundial y ahora esto de la Patagonia, pues como no existe nada así, pues me lo he inventado yo."