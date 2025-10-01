Las consecuencias de la ola de calor de agosto para la vendimia en La Mancha

Con el mes de octubre en Onda Cero celebramos una nueva edición de las Fiestas de la Vendimia en Castilla-La Mancha. Desde 'Por Fin', Jaime Cantizano y su equipo se han desplazado hasta El Provencio para conocer el estado de la vendimia de este año con el presidente del Consejo Regulador de la DO La Mancha, Carlos David Bonilla.

Bonilla hace hincapié en la calidad de un nuevo año de vendimia, aunque señala que "agosto ha truncado las previsiones". "Tenemos muy buena calidad, vamos a poder hacer grandes vinos (…) Hemos tenido un año muy bueno en pluviometría, pero la ola de calor de agosto nos mermará entre un 15 y un 20%.

Una de las principales especialidades que está creciendo en los últimos años es el vino blanco, cuyo interés por su consumo no para de crecer. Bonilla explica que el tipo de uva del que sale este vino "se adapta muy bien a las olas de calor y a la sequía" y señala que "llevamos varios años intentando mejorar la calidad y poniéndolo en valor".

Además de presidente del Consejo Regulador de la DO La Mancha, Bonilla es responsable de Bodegas Campo Reales, desde donde se ha emitido en directo este miércoles 'Por Fin' y que celebra este 2025 su 75 aniversario.