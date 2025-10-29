Los científicos, desconcertados por el linchamiento de cinco hembras de bonobo a un macho

Abrimos la hora brava de Juan Luis Arsuaga, dónde el profesor Arsuaga nos va a hablar sobre los chimpancés.

Los chimpancés comunes son muy jerárquicos. "Las hembras, pero sobre todo los machos, del chimpancé común son muy jerárquicos y están todo el tiempo peleándose. Pero sobre todo, los agresivos son los machos"

Pero tienen un pariente cercano, el bonobo: "Los bonobos son mucho más, se decía pacíficos. Y que además, en sus grupos, la jerarquía es femenina. O sea, el poder lo ostentan las hembras o coaliciones de hembras. Se unen, forman alianzas y así se imponen a los machos que no tienen esa capacidad de organizarse"

Una especie que alivia tensiones con toda la comunidad: "La comunidad entera de bonobos lo que hacen es aliviar las tensiones sociales con los vecinos incluso. Pero dentro de la comunidad se dice que resuelven sus conflictos por medio del sexo, es decir, esta clase de frotamiento, tocamientos, tocamientos, besos, felaciones. Todo eso lo practican. Al parecer se decía que lo hacían constantemente, lo que les convertía en una especie amable, pacifica, que resolvía así sus conflictos"

Pues recientemente se ha observado un linchamiento a un macho por parte de un grupo de hembras, que ha dejado perplejos a los científicos: "Una agresión de cinco hembras que han matado un macho, un macho adulto, y lo han agredido entre todos y se lo han cargado... Pero entre los chimpancés el asesinato es muy cruel porque es a base de golpes, mordiscos... En fin, los mutilan, les arrancan los dedos, los castran, en fin, una cosa muy espantosa. Este macho fue agredido, dicen los investigadores, que esta agresión era... Vamos a decirlo así: Un castigo. Una agresión punitiva por un ataque que este macho había había tenido con una cría, y era una respuesta un poco en diferido... Unos días después se organizan estas hembras y se lo cargan"

Por lo que habrá que esperar a más investigaciones para sacar conclusiones: "Está la cosa en el en el aire. Habrá que investigar más"