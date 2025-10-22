Celebramos un aniversario muy importante: Los 20 años de la UME

Han pasado ya dos décadas desde la creación de una unidad cuyo lema, “Para servir”, resume muy bien su propósito. La Unidad Militar de Emergencias, (la UME), nació por la necesidad de contar con un cuerpo militar especializado en emergencias y se ha convertido en todo un símbolo para la sociedad.

En todos estos años, la formación se ha ido llenando de recuerdos, de misiones cumplidas, de vidas salvadas y de momentos que nos han marcado a todos. Riesgos naturales, terremotos, tsunamis, incendios, pandemias y otras situaciones graves.

Siempre han estado ahí. Con las botas llenas de barro, con manos tendidas, con tecnología puntera y, sobre todo, con humanidad. Con más de 800 misiones a sus espaldas y presencia en 26 países, 3.300 hombres y mujeres ponen su vida al servicio de los demás. Trabajan en silencio, lloran con las víctimas, sienten el peso de la responsabilidad y responden con valentía.

Y hoy podemos hablar con Antonio Diosdado, cabo primero y portavoz de la UME, que define así la Unidad Militar de Emergencias: "La UME para mí y yo creo que para para todos lo que trabajamos en ella, para todos los que sentimos esta forma de vida es precisamente eso: Una forma de vida, es una una vocación. La vocación no solo de de ser militar, sino la vocación de servir a los demás y la vocación de saber que tu trabajo te gusta, te importa y que esa forma de vida tuya, esa vocación, sirve para ayudar a los demás."

Y sobre la evolución del cuerpo, Antonio lo tiene claro: "Más que cambiar, lo que se ha hecho es evolucionar. Seguir ahondando en prepararnos para cualquier emergencia que pueda surgir. Seguir invirtiendo en conocimientos, en nuevos materiales también para precisamente poder hacer frente a otro tipo de emergencias que en un principio, pues no estábamos, digamos especializados en ello. Una de ellas, como también hablábamos antes, es la capacidad de búsqueda y rescate urbano e internacional."

En otro momento de la charla con Antonio, quiso acordarse de la misión en Valencia: "Como misión que me ha marcado... Yo creo que a mí, a muchos de los míos y a España, ha sido una de las últimas grandes misiones que hemos tenido: Que fue la DANA... Cuando nosotros íbamos llegando a Valencia el primer día justo estaba el Batallón de Valencia, nosotros al siguiente por la mañana íbamos llegando a aquella zona y lo que lo que veíamos, lo que observábamos, el panorama como estaba la calle, esos pueblos de la parte de Valencia que fue afectada, pues fue tremendo."