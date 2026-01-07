Se celebra la primera edición del concurso "Mejor Roscón de Reyes Artesano de España"

Se ha celebrado en estas navidades la primera edición del concurso “Mejor Roscón de Reyes Artesano de España”, organizado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia y el Gremio de Maestros Confiteros de Valencia.

Y ya es oficial, tenemos ganadores:

En la categoría “Roscón Clásico”, ha triunfado la textura perfecta del dulce elaborado por la Pastelería Momplá.

Y en la categoría “Roscón Innovador”, ha levantado el premio la Pastelería Pana David, que también se ha llevado un tercer premio en la categoría clásica... El roscón ganador de esta categoría, la innovadora, se ha impuesto gracias a su originalidad en el relleno, elaborado con cacau del collaret, sin comprometer la calidad de la masa ni el horneado.

En el certamen han participado más de una treintena de profesionales artesanos, y ha tenido lugar en el Mercado del Grau de Valencia, un concurso que tiene como objetivo reconocer la tradición, creatividad y excelencia en la pastelería artesanal, ofreciendo a los participantes la posibilidad de demostrar su habilidad, técnica y originalidad en cada pieza.

David, de Pastelería Pana David y Salvador, de Pastelería Monplá, son los ganadores de la primera edición de estos premios.

Unos artesanos que utilizan materias primas de la tierra: "El cacau del collaret es algo que la gente lo conoce por el Moscatel valenciano, que se suele poner las cacaos y las olivas y ese cacao pequeñito que tiene dos granos solo, ese es el cacau del collaret. Y de ahí es donde he ido desarrollando todo y sacando todos los sabores, los matices"

Innovando, pero también manteniendo la tradición de un dulce tan nuestro: "Al final lo que hemos hecho ha sido el mismo, la misma receta de siempre, porque nosotros estamos más de 50 años en la calle Pizarro y lo que hemos hecho ha sido pues potenciar los sabores a base de horas de fermentación. Cuanto más horas... es como un buen vino o un buen queso, cuando más horas de fermentación le damos a los azúcares, se digiere, entonces le da mucho más sabor a los cítricos, al agua de azahar, a la almendra... Todos los ingredientes básicos del roscón de reyes clásico, pues ahí los hemos potenciado de esta manera, dándole muchísima más horas de fermentación."