Un jubilado "okupado" por su hija o el asesinato de una española en Indonesia: las historias que han llamado la atención de Ángel Moya

El mundo es maravilloso hasta que la realidad del crimen y los casos más sorprendentes del ámbito de sucesos irrumpe y nos exige una mirada más oscura. Ángel Moya, nos explica por qué y como actúa el mal.

Ángel Moya lleva 30 años informando sobre sucesos y actualidad en prensa, radio y televisión.

Nos va a hablar de ‘Buenos y Malos’, de los sucesos, de la crónica negra y de todo lo que ocurre y no debería ocurrir.

A partir de las 16h. en ‘Por Fin’ conocemos los hechos más oscuros sucedidos en nuestro país y las medidas que hay puestas en marcha para garantizar nuestra seguridad.

Hoy hablamos de:

  • El jubilado "okupado" por su propia hija.
  • El asesinato de la española en Indonesia.
  • El centro de menores en Hortaleza.
