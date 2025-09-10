De buenos y malos

Tratamos con Ángel Moya temas como la estafa del "falso mecánico"

El mundo es maravilloso hasta que la realidad del crimen y los casos más sorprendentes del ámbito de sucesos irrumpe y nos exige una mirada más oscura. Ángel Moya nos explica por qué y como actúa el mal.

ondacero.es

Madrid |

Ángel Moya lleva 30 años informando sobre sucesos y actualidad en prensa, radio y televisión.

Nos va a hablar de ‘Buenos y Malos’, de los sucesos, de la crónica negra y de todo lo que ocurre y no debería ocurrir.

A partir de las 16h. en ‘Por Fin’ conocemos los hechos más oscuros sucedidos en nuestro país y las medidas que hay puestas en marcha para garantizar nuestra seguridad.

Hoy tratamos diferentes casos:

  • El lamentable caso de un hombre que mata a su inquilina y convive un mes con el cadáver.
  • La estafa del “falso mecánico”.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer