La ayuda imprescindible de cruz roja: El 90% de los negocios de las zonas afectadas han podido reabrir gracias a su apoyo

Cuando la DANA golpeó a la Comunidad Valenciana y aún no se había secado el barro, Cruz Roja ya estaba en funcionamiento: desplegó equipos de respuesta inmediata, levantó albergues temporales, repartió agua, alimentos y kits de higiene y descanso. Y también se volcó en dar apoyo psicosocial de urgencia. Todo bajo una idea sencilla, pero exigente: no dejar a nadie atrás.

Cuando la emergencia dio paso al silencio, la organización siguió allí: acompañó con ayudas flexibles que devolvían la autonomía a las familias afectadas, apoyó la rehabilitación de viviendas y la reactivación de pequeños negocios, cuidó la salud emocional con talleres de resiliencia y escucha activa, y facilitó la movilidad de quienes no podían bajar escaleras.

Por eso, hoy: Un año después, hablamos con Iñigo Vila, director general de Cruz Roja, que nos cuenta que sigue reclamando la gente: "Reclaman yo creo que un poco de todo: desde los trabajos más importantes o estructurales sobre las medidas que hay que tomar para que precisamente todas esas infraestructuras, algunas que haya que recuperar y otras que haya que modificar precisamente para que no vuelva a pasar. E intentan recuperar su vida normal, muchos de ellos."

Porque Cruz Roja sigue trabajando sobre el terreno: "Principalmente nosotros ahora mismo hemos entregado ayudas con lo que hablamos de tarjetas monedero a casi 30.000 familias y hemos trabajado también con los negocios, la reactivación de diferentes negocios. Si hay más de 3200 negocios identificados, a los cuales entregamos también ayudas. La movilización que hacemos con Sillas oruga, que está muy relacionada precisamente con aquellas personas con movilidad reducida que en este caso no pueden subir y bajar porque todavía no les han preparado el ascensor de su edificio. La asesoría técnica a la asesoría jurídica también a las diferentes personas a la hora de poder recibir las diferentes ayudas y especialmente en un plan de prevención y preparación ante el futuro"

Otro sector muy afectado: Los estudiantes. Iñigo nos cuenta lo siguiente. "Los chavales lo que necesitan son cuidados. Los chavales necesitan conocer la realidad y estar preparados. Al final, el futuro de la comunidad reside en ellos y es básica. La educación ya no es únicamente que se encuentra en barracones, que eso será una cuestión de tiempo... Pero sí que es verdad que la sensibilización, la educación a las nuevas generaciones ante los riesgos que cree que tienen en este caso relacionados con con el clima"