La mujer de Ábalos desvela quien conocía las andanzas de su ex marido

"Atando Cabos", el daily de Juan de Dios Colmenero
Hoy atamos dos cabos:
- Sánchez sale solo en Moncloa para más medidas contra Israel. El presidente tilda por primera vez de genocidio los actos de Israel y anuncia el embargo de armas o la prohibición a Netanyahu de entrar en España. Adelanta la “consolidación” del embargo de armas y el “refuerzo” del apoyo a la autoridad palestina.
- La mujer de Ábalos. Carolina Perles alertó al PSOE y al Gobierno de la doble vida de Ábalos y los excesos de Koldo. La exmujer confirma que Iván Redondo desveló a Ábalos que el presidente lo sabía. Habla de conversaciones de Ábalos con Sánchez, de cómo le dijo quien andaba por libre. De cuántas personas sabían de las andanzas de Ábalos y Koldo.