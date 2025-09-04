La apertura del "d-año" judicial

Todos los días a partir de las 15h en Por Fin Juan de Dios Colmenero analiza los principales titulares de la jornada.
El corresponsal político da las claves de cada día para que los porfineros estén bien informados.
"Atando Cabos", el daily de Juan de Dios Colmenero
Hoy atamos dos cabos:
- Año judicial. Jueces y ficales piden al fiscal general que no asista a la apertura del año judicial. En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Profesional e Ind de Fiscales, piden a García Ortiz que se abstenga de asistir al acto por respeto al rey, que lo va a presidir. También lo han pedido 10 vocales del CGPJ.
- Feijóo explica las razones de la decisión de no acudir este año a la apertura del año judicial. Es su manera de exponer su protesta por la situación. Es una provocación que vaya el fiscal general a la apertura del año judicial que le sienta en el banquillo. Además del señalamiento del Presidente del Gobierno. El Supremo ya sabía que no asistiría.