Sánchez insiste en que algunos jueces hacen política

Hoy atamos dos cabos:
- Los jueces y el gobierno. Continúa la polémica iniciada por el Presidente del Gobierno cuando descalificó a algunos jueces que hacen política. Hoy, Félix Bolaños, diciendo que algunos jueces están haciendo daño a la Justicia. Insiste en que respeta la Justicia y la separación de poderes.
- Yolanda Díaz y la reducción de la jornada laboral. El Gobierno no se esperaba que en la semana se incluyera la votación del proyecto estrella de Díaz. Han intentado retrasarlo varias veces, lo han conseguido, pero ayer perdieron la votación en la mesa y la semana que viene es probable que decaiga.