El "muro" de Sánchez sigue activo en el nuevo curso político

Todos los días a partir de las 15h en Por Fin Juan de Dios Colmenero analiza los principales titulares de la jornada.
El corresponsal político da las claves de cada día para que los porfineros estén bien informados.
"Atando Cabos", el daily de Juan de Dios Colmenero
Hoy atamos dos cabos:
- Volvemos... y el panorama político igual o peor que en el mes de julio. Falta de acuerdos. Ningún atisbo de pacto de Estado. Lo del muro de Sánchez sigue activo. Y las comunidades del PP enroscadas.
- Lo que se avecina: Panorama judicial, Santos sigue en la cárcel, citas judiciales, y todo ello sin mayoría en el gobierno en el Congreso y con la vista puesta en el único objetivo: Conseguir unos Presupuestos Generales que se ve prácticamente imposible.