No solo la policía y las víctimas, los jueces también advirtieron de los defectos en las pulseras de maltratadores

Todos los días a partir de las 15h en Por Fin Juan de Dios Colmenero analiza los principales titulares de la jornada.
El corresponsal político da las claves de cada día para que los porfineros estén bien informados.
"Atando Cabos", el daily de Juan de Dios Colmenero
Hoy atamos dos cabos:
- Los jueces también advirtieron de las pulseras para maltratadores defectuosas. No sólo fue la policía, ni las víctimas, y el Gobierno ignoró la alerta.
- Ábalos y las facturas del PSOE. THE OBJETIVE: 27.000 euros/mes durante los 30 últimos meses con comisiones ilegales, que Ábalos transformaba en fondos de apariencia legal. El partido habría sido utilizado como herramienta para blanquear capitales con la connivencia de sus dirigentes.