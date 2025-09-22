atando cabos, el daily de juande colmenero

No solo la policía y las víctimas, los jueces también advirtieron de los defectos en las pulseras de maltratadores

Juan de Dios Colmenero, jefe de Nacional de Onda Cero, analiza la actualidad del día

Hoy atamos dos cabos:

  • Los jueces también advirtieron de las pulseras para maltratadores defectuosas. No sólo fue la policía, ni las víctimas, y el Gobierno ignoró la alerta.
  • Ábalos y las facturas del PSOE. THE OBJETIVE: 27.000 euros/mes durante los 30 últimos meses con comisiones ilegales, que Ábalos transformaba en fondos de apariencia legal. El partido habría sido utilizado como herramienta para blanquear capitales con la connivencia de sus dirigentes.
