Hoy atamos dos cabos:

Por un lado el Gobierno no quiere hablar del gasto militar: Ha dicho la portavoz que no informa a la oposición porque la de ayer fue una reunión informal. Es decir todavía no hay tomadas decisiones (dicen).

Aun qué para la subida del gasto en defensa necesita al PP. Es una cuestión de Estado. El PP está de acuerdo pero el Gobierno no se ha dirigido a ellos. No le ha informado de nada.

El segundo cabo trata sobre la empresaria que declaró haber entregado dinero en metálico en Ferraz. Está dispuesta a contarlo todo en sede judicial. Además, aplaza su declaración como testigo en la Audiencia Nacional. Lo hará en el Supremo la próxima semana. Los testigos y coimputados siguen aportando datos a los jueces. Siguen tirando de la manta.