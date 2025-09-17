Feijoo le recuerda a Sánchez que quien bombardea Gaza es el gobierno de Netanyahu y no el pueblo de Israel

Todos los días a partir de las 15h en Por Fin Juan de Dios Colmenero analiza los principales titulares de la jornada.
El corresponsal político da las claves de cada día para que los porfineros estén bien informados.
"Atando Cabos", el daily de Juan de Dios Colmenero
Hoy atamos dos cabos:
- Sesión de control a Sánchez. Cambio de foco del PP en el asunto de Gaza. Es una masacre inhumana, pero del gobierno de Israel, del Gobierno de Netanyahu. No del pueblo de Israel. Le reprocha lo que pensaba y piensa el pueblo saharaui. Y le dice que por mantener el poder sería capaz de pacta con Netanyahu.
- Qué ocurre con el real decreto de embargo. La ministra de Defensa visiblemente enfadada dice que ella ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Que la desconexión de Defensa ya se ha producido. Que ahora lo que queda depende de “otros ministerios”.