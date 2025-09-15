Las incongruencias del gobierno de Sánchez con el conflicto de Israel

Todos los días a partir de las 15h en Por Fin Juan de Dios Colmenero analiza los principales titulares de la jornada.
Hoy atamos dos cabos:
- A vueltas con La Vuelta. Reacciones en el día después: Sánchez después de decir que admiraba a los manifestantes, hoy ha dicho que rechaza la violencia en los actos, pero pide que se expulse a Israel de las competiciones deportivas.
- Y mientras las encuestas… Gad3 para ABC: el PSOE no llegaría a los 110 escaños, el PP se quedaría en los 137 que ya tiene, Sumar apenas llegaría a 10 y Voz alcanzaría los 61. Gad3 llegó a d ar 145 escaños a Feijóo en junio, habría perdido ocho en tres meses. Encuesta sobre Cataluña de Sigma Dos para El Mundo: ganaría el PSC, aun perdiendo dos puntos en comparación con el año pasado y se desinflaría Junts, que pasaría de 35 a 25 diputados. Alianza Catalana subiría de dos a trece, casi el 10% del voto.