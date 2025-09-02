El gobierno insiste en descalificar a los jueces que dictan resoluciones que no son de su conveniencia

Todos los días a partir de las 15h en Por Fin Juan de Dios Colmenero analiza los principales titulares de la jornada.
Hoy atamos dos cabos:
- Consejo de Ministros. El Gobierno aprueba la quita de deuda de las CCAA que en realidad es una redistribución, los ciudadanos seguiremos pagando. También dará detalles de ese pacto de estado anunciado ayer. Reacción del gobierno a las palabras de Sánchez en TVE donde señalaba a jueces de hacer política.
- Reunión Illa – Puigdemont. En realidad, Junts busca el sustituto de Santos Cerdán que sigue en la cárcel. Zapatero lo ha intentado, pero no le vale a los de Puigdemont.