atando cabos, el daily de juande colmenero

El gobierno insiste en descalificar a los jueces que dictan resoluciones que no son de su conveniencia

Juan de Dios Colmenero, jefe de Nacional de Onda Cero, analiza la actualidad del día

ondacero.es

Madrid |

Todos los días a partir de las 15h en Por Fin Juan de Dios Colmenero analiza los principales titulares de la jornada.

El corresponsal político da las claves de cada día para que los porfineros estén bien informados.

"Atando Cabos", el daily de Juan de Dios Colmenero.

Hoy atamos dos cabos:

  • Consejo de Ministros. El Gobierno aprueba la quita de deuda de las CCAA que en realidad es una redistribución, los ciudadanos seguiremos pagando. También dará detalles de ese pacto de estado anunciado ayer. Reacción del gobierno a las palabras de Sánchez en TVE donde señalaba a jueces de hacer política.
  • Reunión Illa – Puigdemont. En realidad, Junts busca el sustituto de Santos Cerdán que sigue en la cárcel. Zapatero lo ha intentado, pero no le vale a los de Puigdemont.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer