Entrevista en Por Fin

Alejandro García-Gil: "En España conviven dos realidades: Los buenos datos de empleo y la crisis de la vivienda"

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos con Alejandro García-Gil, autor del informe de Oxfam Intermón 'Vivir la Desigualdad 2025'

ondacero.es

Madrid |

Cerca de la mitad de la población española sufre de manera directa la crisis de la vivienda.

Es una de las principales conclusiones de la encuesta ‘Vivir la desigualdad 2025’ que realiza Oxfam Intermón a más de 4.000 personas que hablan sobre su día a día, sus renuncias, sus expectativas y su opinión sobre las principales causas que alimentan las desigualdades.

Y esas causas son, principalmente, la vivienda y los bajos ingresos.

Algunos datos del informe: Casi el 60% de quienes no son propietarios creen que no podrán acceder a una casa en propiedad; 3 de cada 10 personas afirman que sus ingresos no les permiten vivir con dignidad; y más del 60% de los encuestados ha tenido que cambiar sus hábitos de consumo por falta de recursos.

Y es que como alerta la organización, “en demasiadas casas el dinero se acaba antes de que llegue el fin de mes”.

