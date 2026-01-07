Alberto Isaac Pérez: "Estamos en un punto inédito, y la mayoría de los actores políticos dice lo mismo: En este momento estamos fuera de la jugada"

Nicolás Maduro se declaraba inocente este lunes en Nueva York por los cuatro cargos de narcotráfico, importación de cocaína, y posesión de armas a los que se enfrenta.

Maduro contestó en español a las preguntas que se le formularon y se identificó como el presidente de Venezuela.

Su abogado ha confirmado que su cliente no ha solicitado la libertad bajo fianza.

La próxima vez que comparecerá ante el juez será el 17 de marzo, a las 11:00 hora local, pero podrían pasar varios meses o incluso más de un año antes de que Maduro sea juzgado.

Ante este panorama, conocemos la historia de un venezolano marcada por el exilio, la denuncia y la acción cívica.

Tras formarse en Derecho y trabajar junto a referentes de la oposición democrática como Leopoldo López y Antonio Ledezma, Alberto Isaac Pérez Levy entendió pronto que su campo de batalla no estaría solo en las instituciones, sino también en la sociedad civil.

Por sus críticas al régimen de Maduro se convirtió en objetivo del régimen y, finalmente, tuvo que establecerse en España, donde fundó y preside la ONG Venezolanos en España y es uno de los impulsores de Venezuela Somos Todos.

Alberto tiene claro que estamos en un punto inédito en la situación: "La mayoría de los actores políticos, todos dicen lo mismo: Estamos fuera de la jugada. Estamos todos fuera, inclusive los legítimos. María Corina, Edmundo que está en Madrid reclamando básicamente que se le deje participar en esta situación y en este momento estamos todos fuera de la jugada. Nosotros no estamos contando para nada en la toma de decisiones."

Y sobre la situación de los venezolanos en el mundo: "Toda la oposición venezolana: el Ejecutivo, el Legislativo, miembros del Tribunal Supremo, que tuvieron que huir de Venezuela, y ciudadanos que podemos ayudar estamos radicados en España y creo que desde allí se puede hacer un pivote... Por lo menos para tratar de entrar en toda esta situación."