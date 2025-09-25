Paco Morales, Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025

Vamos a descubrir a una de esas figuras de la gastronomía española, la de chef Paco Morales.

Su historia empieza en el barrio de la Fuensanta, en Córdoba, donde de niño ya ayudaba en el negocio familiar, El Asador de Nati. Sus padres le transmitieron desde pequeño la cultura del esfuerzo y la cocina como forma de vida.

Adolescente inquieto, con más pasión que notas en el colegio, fue su padre quien lo animó a encauzar esa energía en la cocina, primero entre pizzas y después en la Formación Profesional de hostelería en la Universidad Laboral…

Muy joven dejó su ciudad natal para abrirse camino. Trabajó en Zaragoza y pronto dio el salto al restaurante del Museo Guggenheim de Bilbao con Josean Alija. Más tarde llegarían experiencias decisivas en Mugaritz y en elBulli, templos de la alta cocina que marcaron su estilo creativo. A los 29 años ya conseguía su primera estrella Michelin en el Hotel Ferrero de Bocairent.

Ese “algo grande” al que parecía destinado, llegaría en 2016, cuando decidió volver a su tierra y abrir Noor.

Más que un restaurante es un laboratorio cultural y gastronómico que investiga, rescata y reinterpreta la cocina andalusí para traerla al presente. En Noor, cada menú es un viaje en el tiempo: especias, técnicas e ingredientes olvidados cobran nueva vida en platos que han conquistado a la crítica, al público y a la propia historia culinaria de nuestro país