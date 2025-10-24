AL CAZO CON BLANCA LARA

Jerez de la Frontera, elegida Capital Española de la Gastronomía en 2026

Descubrimos los secretos que esconde la gastronomía jerezana tras ser nombrada Capital Española de la Gastronomía 2026

Blanca Lara

Madrid |

En Al Cazo hemos descubierto la próxima capital española de la Gastronomía 2026. Los riñones al jerez, las papas aliñadas, la enología han ganado la partida a la porra a los mantecados y a los molletes de Antequera. El programa presentado por Jerez de la Frontera estuvo fundamentado en 4 líneas estratégicas: su cocina tradicional y el legado histórico de sus vinos. El valor de la interacción de la gastronomía con otras expresiones culturales de la ciudad el flamenco, la feria, el arte, el talento y los oficios de la gastronomía y por último, la sostenibilidad.

"Tenemos una oferta gastronómica para todos los bolsillos, para todas las edades y para cualquier momento. Es una oferta increíble que ya está aquí; solo hay que venir a comprobarlo", ha explicado Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez. Preguntado por la importancia de los tabancos, Carrasco ha señalado: "Al principio eran lugares donde se despachaba vino: ibas con tu garrafa o tu botella, te la rellenaban y a casa. Con el tiempo se empezaron a servir tapas y, en muchas ocasiones, surgían el cante y el baile flamenco".

Hoy hay oferta gastronómica para todos los momentos

Carrasco ha querido poner en valor los alimentos que se pueden degustar en Jerez: "La berza jerezana, las tagarninas, los alcauciles o los ajos camperos, las papas con choco, el atún al escabeche o el vino al jerez son productos extraordinarios, pero también hay que pararse en postres como el tocino de cielo".

En Jerez cada tapa, cada brindis y cada plato es un homenaje a la gastronomía jerezana, una celebración de la identidad culinaria del sur entre alegría, música y hospitalidad de una tierra que sabe acoger y sobre todo, compartir.

