Isabel Cruz, sommelier: "El vermut está pasando por una época dorada"

Hoy en 'Al cazo' descubrimos una producto que ha sido capaz de trascender generaciones: el vermut. Su origen está en la Antigua Grecia. Por aquel entonces, el padre de la medicina, Hipócrates, lo creó con fines medicinales, lo combinó y dejó macerar con el vino con ajenjo y múltiples especies. A lo largo de la historia fue muy popular entre alquimistas, magnéticos, médicos y hasta entre los monjes. La receta, sus secretos y las distintas innovaciones han pasado de padres a hijos. Ahora vive una época dorada según nos ha explicado Isabel Cruz, sommelier y especialista en la cultura del vermut: "El vermut está pasando por una época dorada que ya tocaba porque la teníamos muy relegada a la bebida de personas mayores del mediodía. Y afortunadamente hemos descubierto que es una bebida increíble, con un montón de matices, que marida con un montón de platos".

Preguntada la especialista sobre cómo se elabora el vermut ha explicado que: "Tenemos que tener una base de vino blanco, siempre tienen que llevar ajenjo si no lleva gijonés. Y luego, a partir de aquí, tiene que llevar botánicos, hierbas, flores, frutas, especias".

Lo divertido es que cada zona embotella su propio paisaje

Cruz ha advertido que para es importante el papel que juega el hielo: "Para mí, el vermut ideal tiene que venir frío de la nevera. No siempre es posible, pero sí que es posible pedir que solamente te pongan un hielo, un hielo grande". Sobre el acompañamiento de la aceituna ha manifestado que "A veces vienen aliñadas, la mayoría de veces en curtida y nos cambian la percepción organoléptica desde el vermut hasta cambiar cómo huele, cómo sabe...". Sobre cuál es la salud del vermut en España Cruz ha expresado que: "Vivimos un momento muy dulce y yo creo que no le tenemos que tener envidia a nadie dentro del panorama del vermut, porque somos un país muy diverso, con muchos estilos y todos muy buenos".