Gemma Marín: "El horno no es una máquina a la que le pones el reloj y el producto sale como tú quieres"

Hoy descubrimos una historia que tiene sonido propio, la de un horno de leña que lleva funcionando desde 1851 sin perder de vista sus productos artesanos, locales y de calidad. La Casa Gispert lleva abierta en 174 años y es un templo del tostado artesanal donde manda un horno de leña de estilo romano, único en Europa y todavía en activo. "Tenemos dos maestros tostadores que saben tostar, que son como cocineros. El horno no es una máquina a la que le pones el reloj y una temperatura y el producto sale como tú quieres. Ellos saben, tienen que ir tostándolo poco a poco", ha explicado Gemma Marín, directora general de Casa Gispert.

Cruzar el umbral de su puerta es dejarse llevar por un hilo invisible de aromas: avellanas recién tostadas, humo limpio, cacao y especias. Cuando entras ves alacenas llenas de tarros de frutos secos, y si continúas avanzando, en el fondo está el tesoro de la corona, el horno de leña. Cada vez que se enciende se tuestan unos cincuenta kilos, "es una cantidad muy pequeña y es de forma artesanal. Estamos entre una o dos horas, en función del producto", ha indicado Marín. Sobre el tostado ha señalado que es "suave porque nos gusta que se note el fruto seco, no perdamos el sabor. Y entonces tiene un toque ligeramente ahumado que realza, pues su sabor natural y su textura crujiente".

Cuando entras por la puerta estás oliendo el tostado de los frutos secos, es realmente especial

Para el horno solo usan leña de encina, y tuestan almendras, avellanas, pistachos, cacahuetes, nueces de macadamia, anacardos: "Nosotros siempre trabajamos con variedades autóctonas y con producto de proximidad. Nosotros las almendras las diferenciamos y le damos diferente punto de cocción. Nuestra avellana es de Reus y solo se puede encontrar en esa zona".

La tienda es también un museo vivo: básculas de hierro, botes de cristal, ventanales altos y una memoria dulce que abraza turrones, chocolates, aceites, mermeladas, vermut o ratafía. "Nuestros muebles son los mismo que había en 1851. Entrar en la tienda es una experiencia sensorial", ha descrito Marín.