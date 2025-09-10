¿Conoces el hongo que está de moda? Descubre con Blanca Lara el Hongo Melena de León

Los martes es momento para hablar de comida, alimentos y recetas. ‘Al Cazo’ llega a las 18h con la intención de enseñarnos la historia de la alimentación.

En este espacio se hablará de historias que tienen que ver con todos nosotros, algunas de ellas milenarias, algunas incluso fantásticas. Otras son historias de la tierra y tienen que ver con nuestras raíces y con la tradición, otras con nuestro futuro, con nuestra salud, ¡hasta con la supervivencia! A veces nos sorprenderán los orígenes y las historias de lo cotidiano.

La historia de la alimentación es mucho más movidita de lo que podamos imaginar, es la auténtica aventura de la historia, porque la comida es el carburante pone en marcha nuestro motor cada día. Así que hay mucho que contar sobre ella.

Hoy hablamos del "Hongo Melena de León"